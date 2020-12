Libano-Francia: Hariri, Beirut continuerà a lavorare per successo iniziativa Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese designato, Saad Hariri, ha detto oggi che non abbandonerà l'iniziativa francese a favore del Libano, indipendentemente dagli ostacoli, dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annullato la sua visita nel Paese dei cedri a causa della positività alla Covid. Lo ha scritto Hariri su Twitter. "I migliori auguri di pronta guarigione al presidente Emmanuel Macron, amico del Libano. Continueremo a lavorare per il successo della sua iniziativa a favore del Libano, nonostante gli ostacoli", ha scritto in un doppio tweet in arabo e francese. Macron era atteso in Libano il 22 e 23 dicembre, per una terza visita in seguito all'esplosione nel porto di Beirut il 4 agosto scorso. La nuova visita di Macron, evidenzia il quotidiano libanese "L'Orient le jour", era attesa poiché la pressione internazionale sulle autorità di Beirut diventa sempre più urgente, mentre il Libano continua ad affondare nella peggiore crisi economica e finanziaria della sua storia moderna. Un nuovo governo è quindi fondamentale per affrontare questa crisi, a più di quattro mesi dalle dimissioni di quello di Hassane Diab, a seguito della tragedia del porto di Beirut. Saad Hariri, primo ministro designato da ottobre, non è riuscito a creare un gabinetto in questa fase, a causa delle tensioni tra i partiti politici al potere che chiedono la loro parte nel governo. Il primo settembre, Macron ha annunciato a Beirut una tabella di marcia per uscire dalla crisi. Questo documento prevede, tra l'altro, un governo di missione composto da esperti, indipendente dai partiti politici. Tuttavia, l'iniziativa francese sembra più che mai in un vicolo cieco e, secondo la stampa locale, Macron ha pianificato di riattivarla durante il suo viaggio, per parlare dei cambiamenti da proporre a questa tabella di marcia. (Res)