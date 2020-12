Usa: Biden nomina Deb Haaland alla protezione parchi, è la prima nativa al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Deb Haaland è stata scelta da Joe Biden per guidare il Dipartimento degli Interni nell'amministrazione del Presidente eletto Joe Biden, la prima nativa ad essere stato selezionata per un incarico di Gabinetto. Il Dipartimento dell'Interno degli Stati Uniti d'America è un dicastero del Governo degli Stati Uniti che controlla e preserva la maggior parte delle terre appartenenti allo Stato, e la gestione dei Parchi nazionali Haaland, che ha ricevuto il sostegno di diversi gruppi progressisti e tribù, gestirà un dipartimento con oltre 70 mila dipendenti. Se confermata dal Senato, Haaland rappresenterà probabilmente una svolta significativa per un'agenzia che ha ritirato le protezioni ambientali e delle specie a rischio e ha ampliato le perforazioni petrolifere e del gas. Biden si è impegnato a vietare qualsiasi nuova locazione di petrolio e gas su terreni pubblici - uno sforzo che probabilmente richiederà un'azione da parte degli Interni. Haaland, un membro della tribù dei Laguna Pueblo, è stata una delle prime due donne native americane elette al Congresso.(Nys)