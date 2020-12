Imprese: Brasile, Mercedes-Benz interrompe la produzione di automobili nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica tedesca Mercedes-Benz ha annunciato la fine della produzione di automobili in Brasile presso lo stabilimento di Iracemapolis, nello stato di San Paolo. In un comunicato stampa diffuso dal quotidiano "G1" Mercedes informa che la decisione è motivata dalla crisi economica dal Brasile, aggravata dalla pandemia di nuovo coronavirus, precisando che la chiusura non avrà alcun impatto sulle vendite dei prodotti nel Paese. "La situazione economica in Brasile è difficile da molti anni ed è peggiorata a causa della pandemia di Covid-19, causando un calo significativo delle vendite di auto premium. Durante il nostro processo di trasformazione, continuiamo a ristrutturare la nostra rete di produzione globale", ha affermato il membro del consiglio di Mercedes-Benz Ag, produzione e catene di produzione, Jorg Burzer. (segue) (Brb)