Libia: Di Maio su liberazione pescatori, basta polemiche, oggi ha vinto l’Italia

- La liberazione dei nostri pescatori in Libia è sicuramente una bella notizia. Avevamo detto che li avremmo riportati in Italia prima di Natale. E ce l’abbiamo fatta. Lo ha scritto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, su Facebook. "Non si può fare polemica su tutto. Davanti a questi risultati l’Italia deve mostrarsi unita. Sono questi i risultati che devono renderci orgogliosi. Ringrazio il corpo diplomatico, l’Aise e tutti i servitori dello Stato che hanno contribuito all’operazione", ha aggiunto. Il titolare della Farnesina ha concluso: "È stata una giornata intensa, ma ora continuiamo a lavorare per ripartire. Il 2021 dovrà essere l’anno in cui ci riprendiamo la nostra libertà". (Res)