Libia-Italia: oggi prima riunione della commissione tecnica economica congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione tecnica economica congiunta italo-libica (Cecil) si è riunita oggi per la prima volta, in videoconferenza, guidata per parte libica dal Mahmoud Khalifa el Tellisi, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri per gli Affari Tecnici, e per parte italiana da Manlio Di Stefano, sottosegretario del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "In un'atmosfera di amicizia e in spirito di profonda collaborazione, le parti hanno condotto discussioni approfondite sui vari aspetti della cooperazione di interesse della Cecil, con la partecipazione di funzionari dei ministeri degli Affari Esteri, dell'Economia, dello Sviluppo economico, dei Trasporti, delle Infrastrutture, dell'Agricoltura, dell'Istruzione, della Giustizia e del settore Digitale nei due paesi", spiega il ministero degli Esteri. Il primo incontro è stato specificamente dedicato alla valutazione delle opportunità di cooperazione in settori quali la tecnologia dell'informazione e dei trasporti, le infrastrutture, la sicurezza energetica e le energie rinnovabili, l'industria, l'agricoltura, la preservazione del patrimonio archeologico. (segue) (Com)