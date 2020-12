Libia-Italia: oggi prima riunione della commissione tecnica economica giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno approfondito alcune grandi questioni di comune interesse, prima fra tutte la risoluzione del problema dei crediti vantati da imprese italiane nei confronti dello Stato libico. Sul piano delle infrastrutture e dei trasporti, "è stato confermato l’interesse comune per la realizzazione della autostrada costiera che collegherà la Libia da un confine all’altro, con l’ambizione di riavviare possibilmente le relative attività nella primavera del 2021; e per la prospettiva di ristabilire collegamenti aerei diretti tra i due Paesi", prosegue ancora la nota della Farnesina. "Le parti si sono impegnate ad approfondire i lavori su queste specifiche questioni prioritarie attraverso una specifica tabella di marcia e i meccanismi di cooperazione e dialogo esistenti su questi temi. Le parti si sono inoltre impegnate ad avviare iniziative congiunte per superare le conseguenze socio-economiche della pandemia Covid-19. Le parti hanno inoltre accolto con favore la recente firma del Memorandum d'Intesa sull'insegnamento della lingua italiana nella scuola secondaria e nelle scuole libiche come materia opzionale, e hanno confermato la loro disponibilità ad approfondire la cooperazione in altri settori strategici. Le due parti hanno inoltre confermato l’auspicio che la Commissione possa tornare a riunirsi in presenza a Roma non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno", conclude la nota. (Com)