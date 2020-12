Libia: fonti “Nova”, Haftar chiede la liberazione dei 4 libici condannati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale libico Khalifa Haftar ha personalmente chiesto l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per i quattro cittadini libici condannati in appello in Italia per traffico di esseri umani e in attesa di una sentenza definitiva della Corte di cassazione. Una richiesta che tuttavia è stata respinta, spiegando che la magistratura italiana è indipendente dal potere esecutivo. Lo affermano ad “Agenzia Nova” fonti di alto livello dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) a Bengasi. Il riferimento è a quelli che in Cirenaica sono noti come i “quattro calciatori”, vale a dire Alaa Faraj al-Maghribi, del club Ahly Bengazi, Abdel-Rahman Abdel-Monsef e Tariq Jumaa al-Amami, del club Tahadi di Bengasi, e il giocatore Mohamed Essid di Tripoli. Uno di questi, peraltro, è figlio di un colonello dell’Esercito libico. (segue) (Bel)