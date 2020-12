Covid: Di Maio, necessari altri sacrifici, il 27 dicembre via alle vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo Natale "non sarà come tutti gli altri: dovremo fare altri sacrifici", ma "siamo all’ultimo miglio perché il 27 dicembre è la Giornata europea del vaccino e iniziamo le vaccinazioni". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al "Tg1". "Partiremo dal personale sanitario e con gli anziani nelle Rsa. In questo momento il Paese deve reagire unito e ci potremo riprendere la nostra libertà", ha affermato il titolare della Farnesina, sottolineando che domani "ci sarà il Consiglio dei ministri che deciderà le nuove misure" per il periodo delle festività.(Res)