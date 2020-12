Covid: Calenda, Italia paese che ha gestito peggio la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è il paese che ha gestito peggio la crisi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei morti. Non lo dico io, ma lo dicono i numeri. Il fatto è che il profilo di esperienza amministrativa di Conte e dei suoi ministri non è sufficiente, per cui ci vuole un altro governo. Ma in mezzo ad una pandemia non apri una crisi senza sapere come va a finire. Però cosa voglia Renzi io non lo so, ci vuole il mago Otelma per capirlo", afferma Carlo Calenda (Azione), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Non si può aprire una crisi al buio ma si può valutare se c'è la possibilità di esistere di un governo tecnico guidato da Mario Draghi e da altre persone di grande esperienza amministrativa. Può darsi che non ci sia questa possibilità, ma se ci teniamo questo governo, ci teniamo i problemi" così Carlo Calenda (Azione), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Il PD ha detto che a Roma aspetta la condanna della Raggi per fare l'accordo con i 5 Stelle. E io vado avanti lo stesso. E c'è un secondo turno, quindi non devi stare insieme per forza se vuoi vincere. Ma il punto è se il PD vuole fare una cosa tutti insieme o se vuole andare con i 5 Stelle" così Carlo Calenda (Azione), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. (Rin)