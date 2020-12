Energia: la Germania vuole rendere l'Ue il primo mercato mondiale dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'impiego massiccio di fondi pubblici e il sostegno della Commissione europea per realizzare una catena di valore dell'idrogeno nell'Ue, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, intende rendere l'Europa il primo mercato mondiale di tale fonte rinnovabile. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, commentando la videoconferenza tenuta oggi dai ministri dell'Energia degli Stati membri dell'Ue. Ai colloqui ha partecipato anche la commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager L'iniziativa di Altmaier è sostenuta dalla Germania e della Commissione europea, nonché da 21 altri Stati membri e della Norvegia. Si tratta di un Importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei), il cui obiettivo è rendere l'Ue il primo mercato dell'idrogeno su scala globale, con l'aiuto di progetti europei comuni e investimenti congiunti nelle relative tecnologie. Altmaier ha poi evidenziato che l'idrogeno è “strategicamente importante” ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Ue per la protezione del clima. A sua volta, Vestager ha dichiarato che la Commissione europea “farà tutto quanto in suo potere per sostenere i progetti” sull'idrogeno e “valutarli il prima possibile dopo che saranno stati registrati”. (Geb)