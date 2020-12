Governo: l'ordine del giorno del Cdm di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, convocato per domani alle ore 18 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: Decreto legislativo - determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.Esame definitivo (Presidenza - Rapporti con il parlamento - Interno); Leggi regionali - esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; Provvedimenti a norma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Varie ed eventuali. (Com)