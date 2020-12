Paraguay: governo migliora proiezioni e prevede calo del pil dell'1 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni del governo sono leggermente più ottimistiche di quelle della Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal), che nel "Bilancio preliminare" delle economie della regione, pubblicato ieri prevede invece che il Paraguay chiuderà il 2020 con una contrazione del prodotto interno lordo (pil) pari all'1,5 per cento prodotto principalmente dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Si tratta, sottolinea a ogni modo la Cepal, del calo del pil più contenuto di tutta la regione, frutto anche di una politica anticiclica di spesa pubblica e di sgravi fiscali che si ripercuoterà in termini di aumento del deficit, stimato al 6 per cent del pil. Sulla base del ritrovato dinamismo mostrato dall'attività economica negli ultimi mesi la Cepal prevede quindi per il 2021 una crescita del 3,5 per cento grazie anche all'aumento della domanda esterna e l'incremento dei prezzi delle commodities. (Abu)