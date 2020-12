© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Movimento 5 stelle è necessario rilanciare il paese prorogando il Superbonus 110 per cento, abbassando le tasse e investendo su digitalizzazione, scuola e sanità. Lo scrive in un tweet il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianluca Castaldi. "In questo anno difficile abbiamo messo 100 mld per sostenere famiglie, imprese, lavoratori. Andiamo avanti così", aggiunge. (Rin)