Cile: figlia di Pinochet ritira candidatura denunciando clima di "intolleranza" politica

- Jacqueline Pinochet Hiriart, figlia dell'ex dittatore del Cile, Augusto Pinochet (1974-1990), ha rinunciato alla candidatura a consigliere comunale di Vitacura nelle elezioni di aprile del 2021 a causa del presunto rischio di violenze che potrebbe soffrire la sua famiglia durante la campagna elettorale. Lo ha affermato, segnala il portale "Bio Bio", l'avvocato difensore di militari condannati per violazioni ai diritti umani e a sua volta leader del movimento ultra conservatore "Forza nazionale", Raul Meza. "Deploriamo profondamente la decisione di Jacqueline Pinochet di rinunciare alla sua candidatura come consigliere indipendente fondamentalmente a causa dell'intolleranza e dell'estrema violenza che esercitano alcuni settori", ha dichiarato Meza. "Non accettano che una figlia dell'ex presidente Pinochet possa esercitare legittimamente il suo diritto a candidarsi", ha aggiunto Mesa, che a sua volta si candida al posto di sindaco nello stesso comune appartenente all'area metropolitana della capitale Santiago. (segue) (Abu)