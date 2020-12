Cile: figlia di Pinochet ritira candidatura denunciando clima di "intolleranza" politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese di giugno aveva rinunciato al suo incarico, a soli 30 giorni dall'entrata in carica, il ministro delle Pari opportunità del Cile, Macarena Santelices Canas. La sua designazione aveva suscitato fin da subito numerose controversie per la relazione parentale anche in quel caso con l'ex dittatore Augusto Pinochet, di cui l'ex ministro è pronipote. La titolarità del dicastero era stata assunta da Santelices dopo la rinuncia, presentata il 13 marzo, di Isabel Plà, a sua volta fortemente criticata dal movimento femminista per non aver denunciato gli abusi e le violenze di genere commessi dalle forze dell'ordine durante le proteste sociali che hanno scosso il paese fin dal mese di ottobre del 2019. L'ex ministro Santelices entrato in funzione il 6 maggio scorso è giornalista di professione, laureata in Scienze della Comunicazione ed ha ricoperto la carica di sindaco di Olmué tra il 2012 ed il 2019. (Abu)