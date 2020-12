Israele: media, per Gantz nessun accordo con il Likud, si andrà al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa e premier alternato israeliano, Benny Gantz, avrebbe detto ai membri del suo partito (Blu e bianco) che non è stato raggiunto nessun accordo con gli alleati del Likud del primo ministro, Benjamin Netanyahu, per evitare lo scioglimento del parlamento e, quindi, nuove elezioni. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, evidenziando “ulteriori dubbi” sull’indiscrezione dell’emittente “Channel 13”, secondo cui ci sarebbero stati progressi per evitare di ritornare alle urne.(Res)