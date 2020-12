Germania: presidente Bundestag Schaeuble, candidato cancelliere potrebbe essere della Csu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni federali che si terranno in Germania il 26 settembre 2021, il candidato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) a cancelliere potrebbe essere “forse qualcuno della Csu”. È quanto dichiarato dal presidente del Bundestag Wolfgan Schaeuble, esponente della Cdu, in quella che pare un'importante apertura a Markus Soeder, presidente della Csu e primo ministro della Baviera, come successore di Angela Merkel alla Cancelleria federale. Intervistato oggi dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Schaeuble ha ricordato come, storicamente, sia il presidente della Cdu il candidato dei democristiano-conservatori a cancelliere. Tuttavia, ha sottolineato il presidente del Bundestag, bisogna essere qualificati per ricoprire tale incarico, oltre che desiderarlo. Inoltre, il candidato di Cdu e Csu a cancelliere “può anche essere un altro”. Per esempio, ha ricordato Schaeuble, Franz Josef Strauss ed Edmund Stoiber, presidenti della Csu rispettivamente dal 1961 al 1988 e dal 1999 al 2007, erano noti come possibili candidati alla guida del governo federale. (segue) (Geb)