Germania: presidente Bundestag Schaeuble, candidato cancelliere potrebbe essere della Csu (2)

- La Cdu eleggerà il suo prossimo presidente il 16 gennaio prossimo, con un congresso in formato digitale a causa delle restrizioni per il contenimento del coronavirus. Il voto avverrà per posta. Il vincitore succederà alla ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, eletta presidente della Cdu il 7 dicembre 2018 e dimissionaria da tale incarico dal 10 febbraio scorso. I candidati alla successione sono Friedrich Merz, esponente della destra del partito, Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, e Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia. Soeder ha ripetutametne smentito le ipotesi secondo cui potrebbe essere il prossimo candidato di Cdu e Csu a cancelliere, affermando che il suo posto è in Baviera. (Geb)