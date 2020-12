Omicidio Cerciello Rega: le madri dei due americani sul banco dei testimoni "vittime anche noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due imputati nel processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, sono stati descritti in aula dalle loro madri Leah Lynn Elder e Heidi Hjorth. La prima a deporre è stata la madre di Elder che, sollecitata dalla difesa del figlio, che l'ha citata come teste, ha ripercorso la vita del giovane: dall'iperattività infantile, agli incubi notturni, ai traumi psicologici dovuti all'aver assistito alle liti tra lei e il marito, poi all'uso smodato di droga e alcool, fino ai problemi con la giustizia per aver picchiato un coetaneo.Poi, ancora, l'incidente sul lavoro che gli è costato l'amputazione di mezzo dito medio, la depressione che lo ha portato ai tentativi di suicidio fino al viaggio in Europa che lo avrebbe dovuto portare in Germania e in Spagna ma non in Italia. "Le prenotazioni le ho fatte tutte io e il passaggio in Italia non era previsto. Durante la vacanza ha incontrato un amico che lo ha invitato a seguirlo a Roma" ha detto la madre. Da Roma, però, sarebbe dovuto ripartire il 25 mattina, quindi la mattina precedente all'omicidio. "Prenotai per lui una sola notte all'hotel Le Meridien - ha detto la donna - che avrebbe dovuto lasciare la mattina del 25 luglio. Roma però gli è piaciuta e per questo decise di rimanere un'altra notte" e incrociare il suo destino con quello di Mario Cerciello Rega."Dopo l'arresto di Finnegan - ha spiegato - la nostra vita è stata sconvolta per sempre come quella della famiglia della vittima". Famiglia a cui dice di aver indirizzato, tramite gli avvocati, una lettera di solidarietà e di vicinanza senza ottenere risposte. Poi "la videochiamata del 26 luglio in cui mi ha detto 'Mamma sono alla stazione della polizia. È veramente grave, mi stanno dicendo che io ho ucciso un poliziotto' ", ha detto Leah Lynn Elder."Pensava fossero due turisti", ha detto invece Peters Greg, avvocato della California, amico della famiglia di Finnegan Lee Elder. Il teste ha raccontato quanto gli ha riferito il giovane in occasione dell'incontro che i due ebbero in carcere qualche giorno dopo l'arresto. "Ha descritto le due persone" Cerciello e Varriale come "normali. Pensava fossero turisti. Ha capito che li stavano seguendo dall'altra parte della strada dove avevano appuntamento". Elder e Gabriel Natale Hjorth, secondo l'accusa, avevano tentato di comprare cocaina ma erano stati truffati dagli spacciatori. Per questo presero la borsa del mediatore Sergio Brugiatelli chiedendogli soldi e droga per restituirla fissando un appuntamento all'angolo di via Cossa dove però c'erano i due carabinieri in borghese."Quando li hanno visti si sono diretti nella direzione opposta - ha raccontato Peters Greg - ma Elder è stato aggredito da "uno grosso. Lui mi disse anche che lo aveva buttato a terra e gli si era messo sopra colpendolo. Pensava che quei due fossero collegati a quelli a cui avevano rubato la borsa. Aveva paura, pensavano che lo avrebbero ucciso e ha tirato fuori il coltello colpendolo dal basso una volta. Sperava che dopo il primo colpo l'uomo si alzasse ma non lo ha fatto" e ha continuato a colpirlo. Alla domanda se il giovane gli avesse riferito di aver sentito un avvertimento da parte dei militari l'avvocato ha risposto che Elder, sull'argomento, ha detto di "non aver sentito nulla, e neanche di aver visto niente", quindi nessun distintivo. (Rer)