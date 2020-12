Roma: Rebecchini (Acer), serve legge su rigenerazione urbana, città sia fulcro ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una legge sulla rigenerazione urbana, affinché Roma diventi veramente il fulcro della ripartenza. A dirlo il presidente Ance-Acer Roma, Nicolò Rebecchini, durante il suo intervento al webinar "Recovery plan e programma nazionale per l'abitare", promosso dall'associazione Aspesi. "Il mondo delle professioni sta facendo la sua parte con dedizione, attitudine e soprattutto buona volontà per proporre delle iniziative e progetti che siano tra gli elementi per portare al rilancio la nostra città - ha aggiunto Rebecchini -. Ma nello stesso tempo mi rammarico, perché" è impossibile che "con queste amministrazioni, norme e regole di natura arcaica, noi pensiamo di riuscire a realizzare le tante progettazioni o le tante ipotesi che il mondo delle professioni ci sta portando avanti. Quindi, il vero problema è questo", ha sottolineato il presidente dell'Associazione costruttori edili di Roma. (segue) (Rer)