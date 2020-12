Usa: 38 Stati denunciano Google per comportamenti anticoncorrenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione di 38 stati Usa ha intentato oggi una causa antitrust contro Alphabet, la società che controlla Google, accusandola di mantenere il potere monopolistico sul mercato dei browser attraverso contratti e comportamenti anticoncorrenziali. Lo riporta il "Wall Street Journal". "Come gateway per internet, Google ha sistematicamente degradato la capacità di altre aziende di accedere ai consumatori", hanno affermato gli stati in una denuncia ad ampio raggio, avanzando accuse sulle attività di ricerca e pubblicità di Google. La causa è stata la terza recente azione antitrust del governo contro Google, a seguito di una denuncia di mercoledì da parte di altri stati focalizzata sull'impero della pubblicità digitale di Google e di una causa del Dipartimento di Giustizia del 20 ottobre che ha preso di mira anche le sue attività di ricerca. Le cause potrebbero procedere separatamente o eventualmente unirsi in un unico caso su quelli che potrebbero essere anni di contenzioso.(Nys)