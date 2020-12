Lombardia: Rolfi, nel bilancio regionale più di 230 milioni nel triennio per sviluppo agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'agricoltura, il sistema agroalimentare, i parchi regionali e le attività di caccia e pesca in Lombardia ci saranno 230 milioni di euro di fondi regionali nei prossimi tre anni. Sarà il periodo che porterà al prossimo Programma di sviluppo rurale. Per questo vogliamo investire nel settore primario e accompagnarlo verso il futuro. La Lombardia è pronta. Siamo la prima regione agricola d'Italia, con una produzione agroindustriale da 13,5 miliardi di euro all'anno, 56.000 strutture produttive, il 53 per cento dei suini italiani, il 26 per cento dei bovini; produciamo il 42 per cento del riso italiano, il 25 per cento del mais, il 43 per cento del latte nazionale. Il settore primario sarà necessariamente uno dei motori della ripartenza lombarda". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in seguito all'approvazione del bilancio regionale da parte del Consiglio. Per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi regionali per 141 milioni di euro in spese correnti e altri 95 milioni di euro per investimenti. "Sono fondi extra Psr - ha aggiunto Rolfi - che vogliamo destinare alle esigenze dell'agricoltura lombarda per il prossimo futuro: 40 milioni andranno a finanziare un fondo per lo sviluppo infrastrutturale attraverso i consorzi di bonifica, lo studio di nuovi progetti, manutenzioni straordinarie e nuovi bacini irrigui nelle ex cave. Altro grande investimento sarà quello relativo al rinnovo dei mezzi agricoli: 3 milioni di euro per finanziare un bando che servirà agli agromeccanici per acquistare nuovi mezzi a basso impatto ambientale, nell'ottica di una agricoltura sempre più green, sostenibile e attenta alle esigenze del mercato". (segue) (Com)