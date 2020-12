Lombardia: Rolfi, nel bilancio regionale più di 230 milioni nel triennio per sviluppo agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettiamo 4,6 milioni di euro - ha precisato l'assessore - anche per il fitosanitario, una delle grandi sfide del futuro: studiare e combattere gli agenti esterni, insetti alieni su tutti, che stanno creando danni milionari all'agricoltura lombarda è fondamentale per non vanificare gli investimenti fatti dalle aziende agricole e per difendere il reddito dei lavoratori. Ci sono intere filiere a rischio, pensiamo in particolare a quella della frutta, e non possiamo permetterci di perdere un patrimonio che è parte integrante della nostra economia. Sulla digitalizzazione del sistema agricolo investiamo 4 milioni di euro: è essenziale aggiornare strumenti informatici per avere una burocrazia sempre meno impattante, più veloce nei pagamenti e più accessibile per rendere semplice l'accesso ai bandi". "Un grande investimento da 28 milioni di euro - ha concluso Rolfi - sarà poi dedicato ai parchi regionali, non solo per le attività di gestione: vogliamo che siano sempre più efficaci nella comunicazione, nell'informazione alla cittadinanza e nella educazione ambientale verso le giovani generazioni. La Lombardia ha aree protette regionali uniche, che meritano di essere valorizzate a dovere". (Com)