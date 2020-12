Regeni: Di Maio, ci aspettiamo una reazione compatta dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si aspetta "una reazione compatta" da parte dell'Unione Europea sul caso di Giulio Regeni, ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al "Tg1". "Di fronte ai diritti umani non si può arretrare. Siamo a lavoro per riportare in libertà Patrick Zaki - lo studente egiziano dell'Università di Bologna - e Chico Forti - l'italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti -. Lo facciamo lavorando in silenzio, ma con grande, grande orgoglio", ha affermato il titolare della Farnesina.(Res)