Terminata la riunione Conte-Italia viva, Bellanova: "Servono proposte concrete per andare avanti"

- È durato circa 40 minuti l’incontro a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la delegazione di Italia viva guidata dal senatore Matteo Renzi. “Abbiamo rappresentato al presidente Conte le nostre argomentazioni. Sulla base di tali questioni aspettiamo una riflessione del presidente che deve farci sapere se ci sono le condizioni per andare avanti con l’esperienza di governo" ha affermato la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al termine dell’incontro a palazzo Chigi. "Per andare avanti con l’esperienza di governo servono proposte concrete e scelte coraggiose” ha detto ancora. Ad ogni modo, il presidente Conte ha giudicato “costruttivo il nostro documento” e su questo “ci farà sapere”. Di certo, come ribadito al presidente Conte, non si tratta di “una questione di poltrone”, ha precisato il ministro. La delegazione di Italia viva ha assicurato che i due ministri del partito parteciperanno alla riunione del Consiglio dei ministri. A sottolinearlo, ,la stessa Bellanova che lasciando palazzo Chigi ha ricordato come Italia viva stia dando "il proprio contributo in Parlamento" alla stesura della legge di Bilancio.(Rin)