Italia-Tunisia: colloquio telefonico tra Conte e premier Mechichi

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il capo del governo della Repubblica tunisina, Hichem Mechichi. Lo riferisce il sito del governo. Al centro del colloquio il partenariato italo-tunisino e la cooperazione migratoria bilaterale. Mechichi ha espresso il suo caloroso ringraziamento per l’azione che ha portato al rilascio odierno dei marittimi trattenuti in Libia, tra i quali anche alcuni cittadini tunisini. Da parte sua, la presidenza del governo tunisino ha fatto sapere che nel corso della telefonata Conte ha rinnovato l'invito a Michichi per visitare l'Italia nelle prossime settimane. La si legge questa sera in un comunicato diffuso dalla presidenza del governo. Mechichi, infatti, era atteso a Roma martedì scorso, 15 dicembre, ma la visita è stata annullata poche ore prima per un caso di positività alla Covid all'interno della delegazione tunisina. (Res)