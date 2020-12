Covid: Meloni, mancano 8 giorni al Natale ed è caos totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo al 17 dicembre e mancano solo 8 giorni al Natale, ma il Governo non ha ancora deciso nulla. Apprendiamo che per domani alle 18 è convocato un Consiglio dei ministri per esaminare, forse ma non è certo, le nuove misure restrittive per le festività. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Buio pesto sui possibili ristori in caso di nuove chiusure. Mentre Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti continuano a perdere tempo perché troppo impegnati a spartirsi poltrone e nomine, i cittadini e le imprese, soprattutto quelle più piccole e che producono gran parte del loro fatturato in questo periodo, sono nell'incertezza più totale: non sanno cosa dire ai loro clienti, ai loro fornitori e non sanno minimamente cosa devono fare con gli ordini. È il caos totale ed è inaccettabile", aggiunge Meloni.(Rin)