Governo: Iv, domani saremo in Consiglio ministri

- La delegazione di Italia viva che questa sera ha incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a palazzo Chigi ha assicurato che i due ministri del partito parteciperanno alla riunione del Consiglio dei ministri. A sottolinearlo la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, che lasciando palazzo Chigi ha ricordato come Italia viva stia dando "il proprio contributo in Parlamento" alla stesura della legge di Bilancio. (Rin)