Arcuri chiarisce: "Il 7 gennaio si torna a scuola". Ecco quando saranno vaccinati insegnanti e Ata

- Non ci sono modifiche sulle previsioni di riapertura delle scuole il 7 gennaio. Lo ha affermato il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa sulle attività per il contrasto e il contenimento dell'epidemia. "Penso che se passeremo tutti un Natale buono, servirà ad evitare che la recrudescenza della curva possa impedire la riapertura della scuola", ha chiarito.Venendo al tema della campagna vaccinale nel Paese, Arcuri ha voluto chiarire che "non ci sarà alcuna fila per la vaccinazione ma un’ordinanza di somministrazione secondo criteri che comunicheremo con precisione, non serve agitarsi". Lavoriamo, ha aggiunto, "perché ci possa essere un inizio simultaneo della campagna di vaccinazione, il 27 dicembre, in tutte le Regioni, abbiamo pensato di iniziare la vaccinazione dal personale sanitario e dagli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), ed anche nel giorno simbolico inizieremo da queste categorie".Gli insegnanti ed il personale non docente della scuola rientrano "in un target identificato come destinatario dei vaccini parallelamente a quello delle persone anziane. Non faranno parte dunque della prima campagna vaccinale, ma della seconda" ha detto il commissario.(Rin)