Imprese: Brasile, Mercedes-Benz interrompe la produzione di automobili nel paese (2)

- L'azienda afferma, inoltre, di essere alla ricerca di alternative per i 370 dipendenti dell'unità, inclusa la possibilità di un programma di dimissioni volontarie incentivare e "altre possibilità che saranno valutate nel prossimo futuro". "Il nostro primo obiettivo ora è trovare una soluzione sostenibile per i dipendenti di questa unità, che negli ultimi anni hanno contribuito in modo decisivo al successo di Mercedes-Benz in Brasile con impegno e competenza", ha aggiunto Jorg. La fabbrica è stata fino a ieri responsabile della produzione della berlina Classe C e del Suv Gla. Il volume di auto prodotte a Iracemapolis verrà trasferito ad altre unità del marchio nel mondo. Mercedes-Benz garantisce, tuttavia, che la decisione non influirà sulla produzione di autocarri e telai di autobus presso lo stabilimento di Sao Bernardo do Campo (stato di San Paolo), e la produzione di cabine di camion che seguirà normalmente presso lo stabilimento di Juiz de Fora (stato di Minas Gerais). (Brb)