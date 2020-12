© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo esca dall'incantesimo di Grillo e chieda a Enel di bloccare la vendita di Open fiber". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, secondo cui "è assurdo far uscire dalla rete unica l'azienda statale che ha messo in piedi il progetto di rete pubblica di maggior successo in Europa. Stop favori a privati e fondi internazionali". (Com)