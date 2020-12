Germania: Ischinger (Msc), stop SpD ad acquisto droni da guerra “deplorevole” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il presidente della Msc ha dichiarato: “Se abbiamo una Bundeswehr coinvolta in missioni all'estero a volte molto pericolose, allora deve essere responsabilità della politica aiutare a garantire ai nostri militari, i nostri figli e le nostre figlie, la migliore protezione possibile che il denaro può comprare”. Per il presidente della Msc, la mossa dei socialdemocratici è esclusivamente ideologica e propagandistica, volta alla mobilitazione del consenso in vista delle elezioni del 2021. Per Ischinger, l'obiettivo della SpD, che con lo stop agli Heron Tp si presenta come “partito della pace” è, dunque, “catturare voti”, non fornire “la migliore protezione possibile” alla Bundeswehr. (Geb)