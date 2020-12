Kosovo: stampa locale, governo sospenderà fino a 2023 tentativi di aderire a organizzazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo guidato dal premier Avdullah Hoti intende prolungare la moratoria per sospendere i tentativi di entrare a far parte delle organizzazioni internazionali fino al 2023. E' quanto riferisce il quotidiano "Koha", citando informazioni contenute in una bozza del piano di lavoro dell'esecutivo kosovaro, secondo cui si tratta di un impegno che va oltre quello preso con l'accordo di Washington siglato lo scorso 4 settembre alla Casa Bianca con la Serbia. Dall'ufficio del premier Hoti, hanno precisato a "Koha" che il documento non è ancora finale e sarà sottoposto a revisione prima dell'approvazione.(Kop)