Italia-America Latina: vice ministra Sereni inaugura attività del “Programma Falcone Borsellino” (2)

- Delineato dalla direzione generale per la Mondializzazione e le Questioni globali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il progetto è finanziato dal decreto missioni. Il progetto sarà eseguito dall’Iila, l’Istituto italo latino americano (l’organizzazione internazionale che promuove i rapporti tra Italia e paesi del subcontinente), che coordinerà le istituzioni italiane di law enforcement competenti in materia. Sono intervenuti il presidente dell’Iila, l’ambasciatore del Paraguay Melgarejo Palacios, il capo della Polizia Gabrielli, il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, la segretaria generale dell’Iila Antonella Cavallari ed il direttore generale della mondializzazione del Maeci Luca Sabbatucci, che ha concluso l’evento. Il programma si svolgerà nel 2021, attraverso corsi di formazione e seminari tematici, con focus sulla prevenzione della corruzione negli appalti di opere pubbliche, nella lotta al cybercrime e, seguendo una tradizione già tracciata, nel contrasto al riciclaggio di capitali illeciti e nello sviluppo delle confische. Il progetto Falcone Borsellino rappresenta uno dei risultati concreti della IX Conferenza italo latino americana e sarà oggetto di approfondimento anche in occasione della prossima edizione della aonferenza, prevista per il mese di ottobre 2021. (Com)