Natale: Mulè (FI), italiani non sanno cosa potranno fare ma Conte e Di Maio pensano a passerelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma: "Siamo al 17 dicembre sera, a 7 giorni precisi dalla vigilia di Natale e gli italiani non sanno ancora cosa possono o non possono fare. Se gli è concesso spostarsi oppure no. Se i ristoranti e le pasticcerie avranno il via libera ad aprire - continua il parlamentare in una nota - oppure dovranno restare chiusi. Sono quegli italiani che aspettano risposte per capire se possono andare dai loro cari, comprare un biglietto aereo, acquistare la merce, pagare i fornitori. Ma le risposte da palazzo Chigi non arrivano perché il premier Conte, Di Maio e Casalino sono occupati a sfilare in passerelle invece che occuparsi delle priorità del Paese. È inaccettabile". (Com)