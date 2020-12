Governo: delegazione Iv arrivata a palazzo Chigi per incontro con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivata poco fa, a palazzo Chigi, la delegazione di Italia viva composta dal fondatore Matteo Renzi, dal coordinatore nazionale Ettore Rosato, dalle ministre per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'ambito della verifica di governo. (Rin)