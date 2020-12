Cultura: Campidoglio, da oggi online portale attività, unico spazio web per tutta programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Online da oggi un nuovo sito e una nuova identità visiva che raccontano la pluralità, e allo stesso tempo l'unità, di un insieme di luoghi, attività, servizi e attività promosse da Roma Capitale. Un unico spazio web, culture.roma.it, racchiuderà i richiami a tutta la ricchezza e la varietà del patrimonio storico, artistico, scientifico e di creatività contemporanea messo a disposizione da Roma Capitale. Altra novità in partenza in questa giornata - visibile da oggi sul nuovo sito - è il nuovo brand "Culture". Il logo identifica tutta la programmazione culturale cittadina promossa dall'assessorato alla Crescita culturale, che comprende le strutture e le attività del dipartimento Attività culturali, della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, delle Biblioteche di Roma e degli enti partecipati. (segue) (Com)