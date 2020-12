Cultura: Campidoglio, da oggi online portale attività, unico spazio web per tutta programmazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così realtà con storie diverse ma obiettivi comuni - spiega il Campidoglio in una nota - che ogni anno danno vita a migliaia di eventi culturali piccoli e grandi, verranno riunite in un unico sito. Un solo spazio presenta così i musei, teatri, biblioteche, cinema e musica e le attività che vi si svolgono. Queste le sezioni del portale che rappresentano le diverse istituzioni culturali cittadine e i luoghi vissuti e amati da tutti: Accademia nazionale di Santa Cecilia, la rete delle quaranta Biblioteche di Roma, la Casa del cinema, la Fondazione cinema per Roma e il Nuovo cinema Aquila, la Fondazione musica per Roma con l'Auditorium Parco della Musica e la Casa del Jazz, l'Azienda speciale Palaexpo che nel Polo del Contemporaneo riunisce Palazzo delle Esposizioni, Macro e Mattatoio, la Fondazione Romaeuropa, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro di Roma con i teatri Argentina, India, Torlonia, Valle, e la rete dei Teatri in Comune, la Sovrintendenza Capitolina con la sua rete di musei, spazi archeologici, parchi e ville storiche. Oltre a notizie e informazioni su tutti gli eventi e attività promosse dal Dipartimento Attività culturali attraverso tra l'altro il sistema di bandi triennali a sostegno degli operatori culturali indipendenti e che oggi sono raccolti all'interno del grande contenitore di Romarama". (segue) (Com)