Cultura: Campidoglio, da oggi online portale attività, unico spazio web per tutta programmazione (3)

- Un'offerta ricchissima e diversificata che, da oggi, si presenta attraverso un nome comune plurale, "Culture": tante e diverse come le storie, i linguaggi e le forme espressive che animano la città. "Semplificare la comunicazione per arrivare a tutti: questo l'obiettivo del nuovo brand Culture e del nuovo sito culture.roma.it che vuole far arrivare in maniera più immediata le informazioni di attività ed eventi oggi online a tutti i cittadini e a tutti gli utenti del web. Abbiamo lavorato per far sì che questa crisi globale possa essere per la fruizione culturale online una crescita e con questo nuovo sito oggi apriamo a chiunque, romani e non, la nostra enorme ricchezza storico-artistico, archeologica come contemporanea", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)