Cultura: Campidoglio, da oggi online portale attività, unico spazio web per tutta programmazione (4)

- "Il nuovo brand Culture nasce oggi, alla fine del 2020, a conclusione di un lungo lavoro di riordino del sistema culturale cittadino che abbiamo avviato già nel 2016. Un altro risultato importante del nostro lavoro, che crea le premesse per una progressiva integrazione del sistema dell'offerta culturale a Roma, che in futuro potrà prevedere lo sviluppo di servizi sempre più evoluti per il cittadino. La nostra ferma volontà, che la crisi aperta dalla pandemia non affievolisce, è sostenere la produzione culturale e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale al fine di renderlo sempre più accessibile alle persone che vivono questa straordinaria città. Di questo impegno fa parte rendere più comprensibile la ricchissima offerta proposta dall'amministrazione cittadina semplificando la ricerca e chiara la relazione che intercorre tra l'amministrazione e i diversi soggetti che ne sono protagonisti", afferma il vicesindaco di Roma Luca Bergamo. (Com)