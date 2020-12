Si torna a scuola il 7 gennaio, Arcuri: "Non ci sono modifiche sulla riapertura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono modifiche sulle previsioni di riapertura delle scuole il 7 gennaio. Lo ha affermato il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa sulle attività per il contrasto e il contenimento dell'epidemia. "Penso che se passeremo tutti un Natale buono, servirà ad evitare che la recrudescenza della curva possa impedire la riapertura della scuola", ha chiarito.Venendo al tema della campagna vaccinale nel Paese, Arcuri ha voluto chiarire che "non ci sarà alcuna fila per la vaccinazione ma un’ordinanza di somministrazione secondo criteri che comunicheremo con precisione, non serve agitarsi". Lavoriamo, ha aggiunto, "perché ci possa essere un inizio simultaneo della campagna di vaccinazione, il 27 dicembre, in tutte le Regioni, abbiamo pensato di iniziare la vaccinazione dal personale sanitario e dagli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), ed anche nel giorno simbolico inizieremo da queste categorie".Arcuri ha anche aggiunto che la società farmaceutica Sanofi ha comunicato di dover ritardare la consegna delle 40 milioni di dosi previste nel secondo e terzo trimestre del 2021. Il commissario ha però assicurato "confermiamo di avere una quantità sufficiente per poter vaccinare a cavallo della prossima estate ed autunno tutti gli italiani che lo vorranno". Nel corso della conferenza ha anche fatto sapere che la riunione dell’Ema per la validazione del vaccino di Moderna è stata anticipata al 6 gennaio, una settimana prima del previsto. "Sarebbe complicato - ha detto in merito alle prossime festività - iniziare la campagna di vaccinazione di massa in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi".A proposito dei dati sul contagio, Arcuri ha illustrato come la cifra dei positivi totali in Italia sia "in calo costante da 20 giorni e questo ci conferma che la curva resta congelata e prosegue nel trend decrescente". Il 4,2 per cento dei positivi, ha spiegato, "è ricoverato e lo 0,4 per cento si trova in terapia intensiva, al picco il dato era al 6 per cento". Per il commissario "dobbiamo capire che c’è bisogno di un ultimo sforzo, dobbiamo impegnarci a vivere un Natale buono, ovvero avere cura di noi stessi e dei nostri cari, consci degli insegnamenti di questa tragedia. Dobbiamo essere responsabili".(Rin)