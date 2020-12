Lavoro: Gribaudo (Pd), bene ammortizzatore autonomi, estendere a ordinisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Chiara Gribaudo, sottolinea: "Bene che il governo accolga la proposta che abbiamo fatto in legge di Bilancio per dare un ammortizzatore sociale ai lavoratori autonomi. Da anni - continua la parlamentare in una nota - lavoro per una tutela che metta al riparo le partite Iva dai cali involontari del reddito, e l'approvazione dell'emendamento per l'Iscro sarà un passo avanti fondamentale verso un sistema di tutele universali". L'esponente democratica aggiunge: "Oltre alla gestione separata, è importante costruire insieme misure di welfare anche per i professionisti ordinisti, che potrebbero essere aiutati dall'abolizione della doppia tassazione dei rendimenti delle Casse, come abbiamo chiesto con un altro emendamento alla manovra. L'obiettivo della maggioranza - conclude Gribaudo - deve essere quello di non lasciare indietro nessuno". (Com)