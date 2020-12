Commercio: Fd'I, esenzione Cosap corona mesi di battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione all'unanimità della delibera che prevede l'esenzione dalla cosap per il 2020 per gli operatori dei mercati e l'emendamento che estende tale provvedimento anche alle rotazioni, itineranti ed altre categorie rappresenta il coronamento di mesi di battaglie dei lavoratori e di richieste presentate da noi fin dall'inizio della pandemia". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Già da giorni - aggiungono - avevamo presentato un emendamento simile a quello successivamente presentato dalla giunta e siamo quindi soddisfatti per questo importante risultato. Dispiace che non siano state inserite come previsto nel nostro emendamento le edicole, tuttavia proseguiremo a chiedere questa estensione e la tutela di tutti quegli operatori commerciali che in questi mesi sono particolarmente esposti ad una crisi durissima legata alla pandemia ed agli altalenanti ed incerti provvedimenti. I cinque stelle sono intervenuti tardivamente e solo in seguito alle ripetute proteste ma almeno oggi siamo riusciti a dare una risposta concreta anche se non esaustiva al grave momento di crisi economica". (Com)