Cultura: Pd Lazio, bene fondi per teatro Ferentino e Forte Aurelia

- "Con gli interventi finanziati per il Teatro romano di Ferentino e il polo culturale polifunzionale di Forte Aurelia, il Lazio potrà beneficiare di importanti risorse per la riqualificazione, la valorizzazione e la tutela di due straordinari luoghi di cultura della nostra regione. Grazie al ministro Dario Franceschini per l'attenzione verso il nostro territorio e i suoi tesori archeologici e naturalistici". È quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito agli investimenti per 10 nuovi progetti, diffusi su 9 regioni, del piano strategico 'Grandi progetti beni culturali' varato dal Mibact, che coinvolge anche il Lazio con Roma e la provincia di Frosinone. (segue) (Com)