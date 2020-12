Cultura: Pd Lazio, bene fondi per teatro Ferentino e Forte Aurelia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con risorse per 1,5 milioni di euro, il restauro del Teatro romano di Ferentino consentirà di restituire ai cittadini uno spazio pubblico per attività culturali. Il piano per la riqualificazione del Forte Aurelia prevede poi un finanziamento di 2,5 milioni che consentirà di aprire al pubblico uno spazio unico, nella riserva naturale regionale Valle dei Casali a Roma, finora accessibile solo alla Guardia di Finanza. Due poli culturali strategici che arricchiranno - conclude Astorre - lo straordinario patrimonio regionale di cui potranno godere cittadini, appassionati e turisti". (Com)