Brasile: Senato approva la legge di bilancio per l'anno 2021 (2)

- Il testo ha ampliato gli obiettivi e le priorità dell'esecutivo, prevedendo maggiori fondi nelle politiche per la prima infanzia, denaro sufficiente per la continuazione degli investimenti in corso, il finanziamento del programma abitativo per le fasce deboli "Casa verde e gialla" nelle città fino a 50mila abitanti e il finanziamento di altri 125 interventi inseriti su indicazione dei parlamentari attraverso l'approvazione di emendamenti. L'approvazione della Ldo è avvenuta con voto simbolico e senza discussione avendo già in precedenza i senatori raggiunto un accordo nel merito di un aumento della spesa per l'istruzione e la sanità pubblica. (Brb)