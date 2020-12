Commercio: Bordoni (Lega), bene esenzione per tutti gli operatori su area pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Lega ok in Aula per l'esenzione Cosap 2020, un atto dovuto e un provvedimento fortemente richiesto per dare un sostegno a tutti gli operatori commerciali impegnati su area pubblica". Così il consigliere capitolino Davide Bordoni sul voto riguardo l'esonero dal pagamento del canone Cosap per l'intero 2020. "Esprimo soddisfazione per una buona base di partenza, abbiamo voluto riflettere sulla situazione che si è venuta a creare nell'economia del nostro territorio e abbiamo provato ad andare incontro alle attivita' che in questo periodo registrano un calo di lavoro per l'allarme legato al Coronavirus con delle misure che agevolino il mondo commerciale e artigianale. Mi auguro - conclude Bordoni - che il voto espresso all'unanimità sia un primo passo che possa aprire una fase nuova di confronto costruttivo per affrontare le grandi sfide che ha di fronte la Capitale. Continueremo a pressare la sindaca e la maggioranza 5 stelle affinché nelle successive delibere si trovino le risposte che gli Operatori del settore, soprattutto le categorie non beneficiarie dell'esenzione, attendono". (Com)