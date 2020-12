Lavoro: Cgil, bene apertura confronto su quello autonomo, affrontare criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un tavolo tecnico che pone le giuste basi per un confronto con il governo sul tema del lavoro autonomo, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi, prestando attenzione ai modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale". Lo afferma la Cgil nazionale al termine dell'incontro di oggi con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. "Siamo consapevoli - sottolinea la confederazione in una nota - delle difficoltà vissute dai giovani professionisti nel nostro Paese, e siamo preoccupati del ritardo accumulato dal sistema Italia nel fronteggiare tale situazione. Per questo, abbiamo accolto positivamente l'apertura di un confronto e abbiamo richiesto un calendario di lavoro per affrontare, con metodo e coerenza di tempi, le relative criticità". La Cgil, poi, spiega: "Dopo un lungo lavoro, svolto negli ultimi due anni - presso il Cnel - tutte le parti sociali e le associazioni che si occupano di lavoro autonomo, sono arrivate a definire, valorizzando le differenze dei vari soggetti, una proposta di legge che oggi è in Parlamento e che riguarda 'le tutele delle lavoratrici e lavoratori autonomi'. Una proposta incentrata sull'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (Iscro) e sulla quale bisogna iniziare a costruire, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria". (segue) (Com)