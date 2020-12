Ue: Schnabel (Bce), no alla cancellazione del debito degli Stati membri contratto nella crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), l'economista tedesca Isabel Schnabel si è chiaramente espressa contro la cancellazione del debito contratto dagli Stati membri dell'Ue con l'Eurotower durante la crisi del coronavirus. In un messaggio su Twitter, Schnabel ha liquidato il dibattito in corso come “dannoso”, aggiungendo che “dovrebbe essere concluso”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per l'economista la cancellazione del debito causato dalla crisi sarebbe “una chiara spinta contro i trattati dell'Ue”, che vietano alla Bce di finanziare i governi. Come nota “Handelsblatt”, era stato il Movimento 5 Stelle (M5S) a proporre di cancellare il debito contratto dagli Stati membri con la Bce per rispondere alla pandemia di Sars-Cov2. Alla metà di novembre scorso, i Cinquestelle avevano definito tale operazione “non soltanto equa, ma anche facilmente realizzabile”. A sua volta, per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, si tratta di “un'interessante ipotesi di lavoro”. (Geb)