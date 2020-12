Omicidio Cerciello Rega: madri dei due americani su banco dei testimoni "vittime anche noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due imputati nel processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, sono stati descritti in aula dalle loro madri Leah Lynn Elder e Heidi Hjorth. La prima a deporre è stata la madre di Elder che, sollecitata dalla difesa del figlio, che l'ha citata come teste, ha ripercorso la vita del giovane: dall'iperattività infantile, agli incubi notturni, ai traumi psicologici dovuti all'aver assistito alle liti tra lei e il marito, poi all'uso smodato di droga e alcool, fino ai problemi con la giustizia per aver picchiato un coetaneo. (segue) (Rer)